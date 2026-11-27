Francisco Conceição ha ripercorso i primi passi della sua carriera, raccontando alcuni episodi legati agli anni trascorsi al Porto. Intervistato da Cronache di Spogliatoio, l'esterno della Juventus ha parlato del rapporto con il padre e dei consigli ricevuti durante la crescita calcistica. Dalle trasferte verso il campo di allenamento alla gestione dei momenti più difficili, sono stati diversi gli insegnamenti che hanno contribuito a formare il suo carattere.

“Quando entravamo al campo ero uno come gli altri”

Il portoghese ha ricordato innanzitutto un'abitudine del padre quando, a 17-18 anni, non aveva ancora la patente e raggiungeva gli allenamenti insieme a lui. Un episodio che racconta bene l'attenzione riservata alla sua crescita e alla necessità di conquistarsi tutto sul campo.

“In Portogallo a 17-18 anni non avevo ancora la macchina e facevo scuola guida, così al campo di allenamento andavo in macchina con mio padre. Quando stavamo per arrivare lui mi diceva: ‘Quando entriamo nel cancello tu sei uno come gli altri, non possono vederti arrivare così, quindi ti lascio a 2-300 metri e tu arrivi a piedi’.

Se mi arrabbiavo quando non mi faceva giocare? Sicuro che ero arrabbiato quando non giocavo, ma allo stesso tempo sapevo di dover lavorare al meglio per guadagnarmi il posto e mettere in difficoltà il mister. Quello mi ha aiutato, anche nei momenti difficili. Ricordo ad esempio le questioni legate al peso, per lui erano importanti anche i 100 grammi in più o in meno. Mi diceva sempre di lavorare su quello su cui sapevo di dover migliorare e a un certo punto è arrivato il ‘click’, ho iniziato a fare gol e giocare.

I miei fratelli dicono che non accetto la sconfitta e questo mi identifica anche come calciatore, questo l'abbiamo preso un po' tutti da nostro padre”.