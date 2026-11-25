Luciano Spalletti presenta la sfida tra Juventus e Omonia, in programma giovedì sera all'Allianz Stadium. Alla vigilia dell'impegno europeo, il tecnico bianconero ha affrontato diversi temi, dagli aggiornamenti sull'infermeria alle possibili rotazioni, passando per il ruolo di Kolo Muani e le caratteristiche di Jeff Ekhator, annunciato tra i titolari. Spazio anche alle condizioni di Kenan Yildiz e al momento attraversato dalla squadra.

Spalletti tra infortunati, turnover e nuove soluzioni offensive

Abbiamo recuperato dei calciatori, eccetto Nico e Kalulu e i lungodegenti, gli altri sono tutti a disposizione. Ci arriviamo bene perché ci sono più calciatori e ci alleniamo meglio».

DOPO LE PAROLE SULLA NECESSITÀ DI UNA PUNTA, SONO ARRIVATE DIVERSE INTERPRETAZIONI: COSA INTENDEVA?

Un grido disperato mi è sembrato più il vostro perché parliamo sempre della punta. Quante volte mi avete chiesto di Vlahovic? Anche quando è andato via. Questa è una caratteristica, non una richiesta. Io ho parlato di una caratteristica, non di un giocatore. Io ho bisogno di provare quella Kolo in quella posizione. Woltemade ha fatto molto bene da quando è arrivato ma non può giocare sempre. Penso di poter rimettere lì Kolo Muani contro il Venezia. Non è un grido disperato. Voi mi avete sempre parlato di quel giocatore lì parlando di Vlahovic. Io non ho mai detto che non mi piace Woltemade. Poi adesso abbiamo anche Ekhator e dobbiamo vederlo. Ekhator è una promessa, adesso lo faremo giocare qualche volta e si va a vedere se abbiamo in casa quelle caratteristiche. Quando tornerà Nico anche lui ha le caratteristiche del 9».

CHE TIPO DI PARTITA SI ASPETTA E QUANTO INCIDERÀ IL TURNOVER?

L'Omonia ha 6 punti e ha vinto con il Celta Vigo, è terza in campionato e ha un allenatore che conosce bene il calcio moderno. Dovremo giocare una partita seria. Abbiamo tanti calciatori di livello, sono tutti buoni. Domani sera lo facciamo giocare Ekhator, perché dobbiamo avere una soluzione in più davanti. Zhegrova è stato titolare domenica perché abbiamo 3 partite in una settimana e molti sono stati in Nazionale. Facciamo rotazioni carichi di fiducia».

EKHATOR PUÒ GIOCARE INSIEME A WOLTEMADE?

Io lo vedo come una prima punta fisica che attacca bene la profondità. Un giocatore che sa rendere una palla sporca poi giocabile. Baldini parla benissimo di lui e Baldini è uno dei miei amici fraterni nel calcio. Adesso lo sto conoscendo e sono d'accordo con Baldini. Mi aspetto che abbia la tranquillità giusta per giocare però è un calciatore di buona prospettiva e ogni campione prima di esserlo è stata una promessa».

Da Cambiaso a Yildiz: il punto sui singoli e gli obiettivi

Cambiaso gioca e non voglio cercare spiegazioni. Lui è una persona profondamente intelligente e sensibile. Io lo guardo, lo giudico e in base a quello che mi dà io poi restituisco. Io ho totale fiducia perché è quello che ha fatto vedere il calciatore che è».

QUANDO POTRÀ TORNARE YILDIZ?

Sta andando benissimo. Stamattina si è messo a fare un allenamento di precisione e non vedo l'ora di vederlo in partita. Adesso dobbiamo aspettare i tempi corretti. Non avere un calciatore del suo livello è un vuoto che siamo costretti a riempire in qualche modo. Poi sostituirlo con Alajbegovic, Boga o Kolo è un bel modo di sostituirlo però lui è quel campione che difficilmente riesci a ritrovare in un mese».

QUANTO MANCA ALLA JUVENTUS PER DIVENTARE UNA SQUADRA IMPORTANTE?

Noi dobbiamo trovare l'equilibrio per essere più sciolti. Io vedo la squadra ancora apprensiva e timorosa. L'atteggiamento di essere tesi uccide la libertà. Questo ti fa giocare in tranquillità e scioltezza. Mi aspetto molto dalle prossime due partite contro Omonia e Como».