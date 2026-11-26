Una serata importante per Jeff Ekhator, chiamato a sfruttare la prima vera occasione da titolare con la maglia bianconera. Contro l'Omonia Nicosia, nella quinta giornata della League Phase di Europa League, Luciano Spalletti ha deciso di puntare sul giovane attaccante, concedendogli spazio al centro del reparto offensivo. Una scelta annunciata dallo stesso allenatore alla vigilia e che conferma la volontà di ampliare le soluzioni a disposizione della squadra.

La fiducia di Spalletti e le caratteristiche di Ekhator

Il tecnico ha spiegato cosa si aspetta dal classe 2006, sottolineandone soprattutto le qualità fisiche e la capacità di attaccare la profondità. «Io lo vedo come una prima punta fisica che attacca bene la profondità. Un giocatore che sa rendere una palla sporca poi giocabile», ha dichiarato in conferenza stampa.

Spalletti ha anche raccontato di aver ricevuto ottime referenze da Silvio Baldini, suo amico e allenatore che conosce bene il ragazzo. Il giudizio iniziale è positivo, ma adesso sarà il campo a fornire le prime risposte. «Ogni campione prima di esserlo è stata una promessa», ha aggiunto il tecnico.

Un'occasione anche in ottica futura

La scelta di Ekhator si inserisce in una gestione più ampia delle rotazioni. La Juventus è attesa da diversi impegni ravvicinati e Spalletti vuole distribuire le energie, dando spazio anche a chi ha avuto meno possibilità di giocare. Al fianco del giovane attaccante dovrebbero agire Conceição e Boga, con diverse alternative pronte a entrare a gara in corso.

Per Ekhator non sarà soltanto una possibilità per accumulare minuti. La società e lo staff tecnico vogliono capire quanto possa essere utile alla prima squadra e se possa rappresentare una risorsa anche per il futuro. Contro l'Omonia avrà l'opportunità di dimostrare il proprio valore davanti al pubblico dell'Allianz Stadium.