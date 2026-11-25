La vittoria contro il Venezia ha restituito fiducia, ma per la Juventus è già tempo di guardare avanti. Il calendario non concede pause alla squadra di Luciano Spalletti, attesa da sette partite in meno di un mese tra Europa League, Serie A e Coppa Italia. Dal 26 novembre al 19 dicembre i bianconeri saranno chiamati a gestire impegni ravvicinati e avversari con caratteristiche differenti. Un passaggio importante per capire le ambizioni della squadra e trovare quella continuità finora mancata.

Dall'Omonia al Como, subito due appuntamenti delicati

Il primo ostacolo sarà l'Omonia Nicosia, atteso giovedì 26 novembre all'Allianz Stadium per la quinta giornata della League Phase di Europa League. Tre giorni più tardi, domenica 29, la squadra volerà al Sinigaglia per affrontare il Como di Cesc Fabregas. Una trasferta impegnativa, contro un avversario che ha dimostrato di poter competere con le squadre più attrezzate del campionato.

Il calendario proseguirà il 3 dicembre con gli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Sassuolo, ancora a Torino. Il 6 dicembre sarà invece il turno dell'Udinese, prima di tornare in Europa: il 10 dicembre i bianconeri saranno ospiti dell'Hapoel Beer-Sheva nella sesta giornata della competizione continentale.

Monza e Roma prima della pausa natalizia

Gli ultimi due appuntamenti del ciclo saranno in campionato. Il 14 dicembre la Juventus ospiterà il Monza, mentre il 19 dicembre farà visita alla Roma allo stadio Olimpico. Quest'ultima sfida rappresenterà un banco di prova significativo prima della pausa natalizia.

Per Spalletti sarà fondamentale sfruttare tutte le risorse della rosa. Il turnover diventerà quasi obbligatorio, soprattutto considerando i problemi fisici che hanno coinvolto alcuni giocatori nelle ultime settimane. La larga vittoria contro il Venezia ha dato segnali incoraggianti, ma adesso servirà confermarli anche lontano dall'Allianz Stadium. Sette partite per dare una direzione precisa alla stagione e capire dove potrà arrivare questa Juventus.