Juventus, Thuram è l’MVP del mese di marzo

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Marzo si è chiuso con la vittoria per 1-0 nel match dell’Allianz Stadium di campionato contro il Genoa. Ma chi è stato il miglior giocatore del mese appena trascorso? L’EA Sports FC Player of the Month di marzo, scelto dai tifosi con i loro voti su juventus.com, è Khephren Thuram! Il centrocampista bianconero ha giocato sempre titolare nei quattro incontri disputati a marzo dalla Juventus trovando anche la rete nell’incontro casalingo contro l’Hellas Verona spedendo in rete un assist di Cambiaso”.

Su Thuram

"Il nostro numero 19 riceverà, come di consueto, il trofeo come MVP bianconero del mese di marzo prima del fischio d'inizio dell'incontro di Serie A di sabato 12 aprile contro il Lecce in programma alle 20:45 all'Allianz Stadium. Complimenti, Khephren!".