In casa Juventus, torna di moda un profilo già seguito nella sessione invernale di calciomercato: si tratta di Leon Goretzka. Il centrocampista tedesco, si libererà a parametro zero dal Bayer Monaco, ma fino ad oggi le elevate richieste di ingaggio hanno rallentato una possibile trattativa.

Tuttavia, lo scenario potrebbe ben presto prendere una strada diversa. Come vi abbiamo raccontato in precedenza, il Paris Saint-Germain, avrebbe messo nel mirino Khephren Thuram, qualora il francese dovesse lasciare la Juventus, il club bianconero avrebbe margini economici per accelerare su Goretzka.

Profilo di esperienza e leadership

Il centrocampista classe 1995, garantirebbe leadership ed esperienza internazionale, qualità richieste da mister Spalletti per innalzare il livello qualitativo della rosa.

Stando a quanto riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, i contatti tra la dirigenza bianconera e l’agente del calciatore non si sarebbero mai fermati, e questo potrebbe essere un vantaggio per superare le difficoltà relative al nodo ingaggio.

Sul tedesco si registra l’interesse di diversi top club europei, la Juventus dovrà quindi agire in anticipo per cercare di battere la concorrenza delle dirette concorrenti. Tutto però dipenderà dalla cessione di Thuram, qualora il centrocampista lasci la Vecchia Signora, la società bianconera potrà effettuare l’affondo decisivo per assicurarsi le prestazioni di Leon Goretzka.