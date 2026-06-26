La Juventus accelera con decisione e aumenta sensibilmente la propria fiducia per assicurarsi le prestazioni di Randal Kolo Muani.

Nella giornata di ieri, si è registrata una svolta importante per il futuro del centravanti, con passi avanti concreti e significativi nei contatti con il suo entourage rispetto alle giornate precedenti. Il centravanti classe 1998 ha ribadito una totale apertura verso il progetto bianconero, dicendosi disposto a fare sacrifici importanti dal punto di vista economico pur di sbarcare a Torino.

La trattativa con il PSG

Dopo aver trovato l’intesa con Kolo Muani, andrà ora trovato un’accordo con il club parigino.

I canali diplomatici tra le due società si erano fortemente raffreddati dopo le vicende della scorsa estate, quando la Vecchia Signora decise di rinunciare all’acquisto della punta nelle ultimissime ore della sessione di mercato.

L’obiettivo prioritario dei bianconeri è quello di riportare totale serenità nei dialoghi con i vertici parigini, un compito che spetterà a Giovanni Carnevali, chiamato a ricucire i rapporti con la società francese. Dopodiché, le parti potranno sedersi al tavolo delle trattative per discutere il prezzo del cartellino, sul quale si registra ancora una distanza.

Nonostante ciò, la Juventus resta comunque molto fiduciosa sulla riuscita dell’affare, forte della volontà espressa dal giocatore.