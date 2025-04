Tudor: “Conceicao deve mettermi in difficoltà. Perin out”

Igor Tudor, allenatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche della partita con il Lecce.

Igor Tudor, allenatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole in conferenza stampa: “Io non leggo nulla ma mi hanno detto di Capello, io l’ho avuto da giocatore e lo apprezzo tanto come allenatore, poi nel calcio è giusto che ognuno dica la sua. Conceiçao è un giocatore che mi piace tanto perchè è forte e può risolverti la gara, a lui e ad altri che hanno giocato meno ho detto che mi dispiace tanto perchè so come si sentono, ma con una partita a settimana le partite sono poche. Gli ho chiesto di mettermi in difficoltà e di farmi cambiare opinione, perchè se io cambio opinione è perchè loro sul campo me l’hanno fatta cambiare. Vlahovic e Kolo Muani sono entrambi forti, quando troviamo un altro po’ di equilibrio sono convinto che possano giocare insieme e possano farlo bene. Prima la squadra faceva tante partite per cui era normale che si allenasse di meno, poi i brutti risultati hanno portato un po’ di mancanza di fiducia, cervello, testa e gambe sono tutti collegati. È servita una guarigione rapida, ma che ha toccato tutti i punti di vista, credo che abbiamo lavorato bene su questi aspetti”.

Sul gruppo

“Il gruppo sta bene e ha lavorato bene, su tutto, venendo da una partita buona. Si nota ancora più confidenza e più gusto di confermare ciò che abbiamo fatto bene. Si lavora sempre su tutto, dal punto di vista tattico e di testa, si lavora su una mentalità che col tempo si acquisisce sempre di più. Ma qui ogni gara si approccia come se fosse una finale, ogni allenamento va fatto al 100% e ogni partita va fatta al 100%. Domani c’è una gara super difficile come tutte quelle di Serie A, si gioca sempre contro sé stessi. Thuram? Ha lavorato con la squadra ma lo valuteremo ancora, ma le alternative in mezzo non mancano. Koopmeiners? L’ho visto più pimpante e positivo, ha lavorato bene e abbiamo toccato qualcosa che magari serviva dal punto di vista fisico. Sulla posizione, lui può giocare tranquillamente in entrambi i ruoli”. Intanto ecco le parole di Valentini<<<