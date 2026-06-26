La Juventus potrebbe trovarsi già in casa un nuovo acquisto per la stagione 2026/27. In casa bianconera, infatti, tornerà a breve Nico Gonzalez, reduce dal prestito all’Atletico Madrid.

Il rientro dell’esterno argentino, rappresenterebbe per Luciano Spalletti una valida alternativa a Kenan Yildiz e Francisco Conceiçao, e per proprio per tale motivo la dirigenza bianconera starebbe valutando la sua permanenza in rosa.

Il mancato riscatto dell’Atletico Madrid

Il suo riscatto era fissato a 32 milioni di euro, con un obbligo legato al raggiungimento di un determinato numero di presenze e minuti in campo. Tali condizioni non si sono verificate, sopratutto per via della seconda parte di stagione, quando Simeone ha preferito il nuovo arrivato Lookman. Il club madrileno, ha comunque provato a trattenere il giocatore in Spagna, proponendo alla Juventus una cifra inferiore a quella pattuita per il riscatto. La Vecchia Signora ha dato esito negativo, chiudendo così almeno per il momento alla cessione.

Il contatto con Spalletti

Luciano Spalletti è un grande estimatore dell’argentino, e lo avrebbe già contattato per rassicurarlo sulla possibilità di trovare grande spazio in caso di permanenza a Torino. Al momento quindi possiamo dire che il futuro di Nico Gonzalez potrebbe essere ancora con la maglia bianconera.