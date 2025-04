Valentini: “Kolo Muani e Koopmeiners equivoci della Juventus”

Antonello Valentini ha parlato dei giocatori della Juve, Kolo Muani e Koopmeiners: per l'ex dirigente sarebbero due equivoci da sbrogliare

Intervistato a Tmw Radio, Antonello Valentini ha parlato dell’impatto di Igor Tudor alla Juventus. Ecco le sue parole: “Tudor sta facendo bene sul piano dello spirito e ha rimesso in piedi Gonzalez. Deve ancora lavorare molto perché crea poco in attacco. E ci sono equivoci che la Juve deve chiarire come Kolo Muani e Koopmeiners“.

Valentini: “Allegri papabile nome per il dopo Ranieri alla Roma”

Invece, sul futuro della panchina della Roma, l'ex dirigente ha detto: "Ranieri è stato molto saggio a dire che non sarà l'allenatore della Roma. È un uomo di tale carisma e romanità che non si può perdere. E i Friedkin non devono farselo sfuggire. In un ambiente come quello di Roma non puoi calare un marziano, serve qualcuno che abbia feeling con la Roma. Montella secondo me potrebbe essere un'ottima scelta, sta facendo benissimo con la Turchia e conosce l'ambiente. Si può in caso sognare anche Ancelotti, un altro nome papabile potrebbe essere Allegri. C'è poi l'opzione Conte. Secondo me il salentino cambierà aria a prescindere da come finirà il campionato. Se Conte dovesse tornare alla Juventus sarei abbastanza stupito. Ho ancora negli occhi l'immagine di Conte in tuta sul campo d'allenamento in fase di preparazione cambiare idea e andar via dalla Juventus. Sono piccole ferite difficili da rimarginarsi".