L’attaccante della Juventus e della Nazionale turca, Kenan Yildiz, in un’intervista rilasciata prima della gara contro gli USA, ha commentato l'eliminazione della Turchia dal Mondiale. Di seguito le sue parole:

Turchia fuori dal Mondiale? “Siamo tutti molto dispiaciuti. Questo però è il calcio: a volte, anche se riesci a esprimere in campo ciò che desideri, non arriva il risultato. Non penso che abbiamo perso giocando male. Purtroppo, però, non siamo riusciti a fare gol e siamo stati eliminati. Ci tengo ad aggiungere una cosa: due anni fa, all’Europeo, il più criticato ero io. Nel calcio ci sono elementi che cambiano continuamente. Da parte mia, cercherò sempre di dare il massimo in ogni occasione.

Non siamo stati eliminati giocando male nell’ultima partita. Se si guardano le statistiche, siamo al primo posto in moltissimi parametri. Abbiamo dato il massimo e i dati lo dimostrano. Purtroppo, però, le statistiche non fanno vincere le partite”.