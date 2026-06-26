Giovanni Carnevali in questi giorni è al lavoro sul fronte del mercato in uscita. La società bianconera, infatti deve assolutamente fare almeno un'operazione in uscita entro il 30 giugno per questioni di bilancio.

https://www.google.com/preferences/source?q=juvenews.eu

AGGIUNGI "JUVENEWS" AI TUOI PREFERITI!

I motivi della plusvalenza e la cessione di Miretti

Il motivo è da ricercare nei paletti imposti dall'UEFA, con cui peraltro è prevista a breve la firma sul settlement agreement. Nel caso in cui Carnevali non dovesse centrare l'obiettivo di fatto obbligherà la proprietà ad un nuovo aumento di capitale.

Il profilo che potrebbe essere sacrificato in pochi giorni è quello di Fabio Miretti. Il centrocampista italiano, cresciuto nel settore giovanile bianconero, rappresenterebbe una plusvalenza netta.

Inoltre non viene considerato un elemento centrale nel progetto tecnico di mister Spalletti, per tale motivo la dirigenza bianconera sarebbe disposta a cederlo. Sul giocatore si registra l’interesse della Fiorentina e del Bologna.

Al momento il club felsineo, sembra aver superato la concorrenza dei viola e si sarebbe portato avanti nei discorsi. In questi giorni, la dirigenza emiliana e quella bianconera lavoreranno per trovare la giusta formula.