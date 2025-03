Juventus Summer Camp, tutte le informazioni: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche delle iscrizioni del Summer Camp.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche del Summer Camp. Ecco il comunicato: “Si avvicina l’estate e, con l’estate, tornano gli Juventus Summer Camp. Un’occasione unica per vivere una o due settimane immersi 24 ore su 24 nel mondo Juventus. Allenamenti e tanti sorrisi, divertimento e amicizia: gli ingredienti di un’estate indimenticabile… e più bianconera che mai! ISCRIZIONI APERTE Le iscrizioni sono aperte: in campo si parte il 22 giugno per proseguire fino al 9 agosto, per un’offerta totale di 31 settimane di Camp. Le locations: Torino con due camp che saranno il Masterclass e Vinovo, Sestriere, Chianciano Terme, Bath (UK), con alcune specifiche interessanti: a Bath (Gran Bretagna) si imparerà non solo il calcio, ma anche la lingua inglese con corsi tenuti da insegnanti madrelingua”.

Le altre informazioni

"Un'altra occasione speciale: a Torino confermato il Masterclass Camp, un vero ritiro estivo per i giovani giocatori che soggiorneranno al J|Hotel, vivranno esperienze uniche come la training session a Vinovo, un indimenticabile Welcome all'Allianz Stadium e molto altro. NUOVE SETTIMANE DI CALCIO FEMMINILE Quest'anno Juventus Summer Camp per le ragazze si fa in quattro: oltre alla collaudata location di Chianciano Terme, nuove settimane di calcio femminile verranno organizzate a Torino-Masterclass, Pinzolo e Bath (UK). Potete scoprire ogni dettaglio, date, info e prezzi sul sito degli Juventus Summer Camp. Cosa aspettate? Correte a prenotare l'estate bianconera più bella che c'è… perché i posti sono limitati!".