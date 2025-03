Juve, vertice tra Motta e la dirigenza bianconera: fiducia, ma serve la svolta

Motta ha avuto un vertice con la dirigenza della Juve: confermata la fiducia al tecnico bianconero ma serve una svolta

Per il momento Thiago Motta resta saldo sulla panchina della Juve. Come riportato da Sky Sport, infatti, l’allenatore bianconero nella giornata di ieri ha avuto un vertice insieme all’ad Scanavino e al Football Director Giuntoli in cui è stata confermata la fiducia da parte del club. La Vecchia Signora ha quindi deciso di continuare con Motta, ma ora vuole dei risultati. Il tecnico avrà a disposizione l’intera sosta per le nazionali per dare una svolta alla squadra, soprattutto dal punto di vista mentale. Serve una partenza fresca perchè nelle ultime nove partite della stagione non si potrà sbagliare. Fiducia sì, ma a tempo.

Juve, le parole di Giuntoli

Al termine della partita contro la Fiorentina Giuntoli aveva detto: “In questi momenti dobbiamo restare tutti uniti. Siamo molto dispiaciuti per le due gare sotto livello ma siamo convinti di poterne uscire insieme, con Thiago Motta. Non ci sono obiettivi minimi e massimi, è un progetto che è partito da lontano e che stiamo continuando. Il nostro obiettivo è centrare la qualificazione alla prossima Champions League. È una situazione delicata, dobbiamo restare uniti”. Alcuni vorrebbero però una presa di coscienza da parte del tecnico bianconero e le sue dimissioni. Su questa possibilità Motta ha detto: “Dimissioni? Sarebbe troppo facile e non mi piacciono le cose facili. Abbiamo bisogno di vincere per raggiungere le prime 4 del campionato”. Nel frattempo arriva una notizia bomba: con Motta è finita, al suo posto arriva… <<<