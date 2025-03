Marocchino: “Motta? Ha sbagliato con lo spogliatoio”

Domenico Marocchino, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche di Motta.

Domenico Marocchino, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a TMW Radio: “Motta è arrivato un po’ pancia piena. Sembrava il Vate, il nuovo filosofo. Ho visto la partita col Como e quando ho sentito i commenti mi sono spaventato. Sembrava fosse arrivato il salvatore della patria. Ma mi chiedo: come mai un esperto come Motta non modifica qualcosa? E’ troppo radicato su 4-5 concetti suoi. Vedo giocatori fuori ruolo, e poi con la Fiorentina non puoi tenere fuori Gatti e Cambiaso, mettendo due centrali che avranno giocato due partite insieme”.

Su Motta

"La pulizia che inizialmente ha cercato di fare nello spogliatoio non è stata intelligente. Non ero un grande estimatore di Danilo ma aveva personalità. L'unico giocatore in grado di fare le tre fasi di un giocatore di fascia è Mbangula. Non dico che è il più forte, ma l'unico che può fare un certo lavoro. La Juve trova più difficoltà nei due mediani. Il nocciolo della questione è lì. Nel calcio attuale non puoi giocare con solo due mediani, perché non reggi a livello di ossigeno la partita. Serve un terzo lì in mezzo".