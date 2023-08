Juventus, le statistiche in vista del match con il Bologna

STATISTICHE La Juventus ha vinto senza subire gol le ultime due partite di Serie A e non ottiene tre successi di fila senza un gol al passivo dallo scorso febbraio. La Juventus ha vinto la prima partita di questo campionato e non ottiene due successi nelle prime due gare stagionali di Serie A dal 2018/19, contro Parma e Napoli. Il Bologna ha perso la prima partita di questo campionato e non subisce due sconfitte nelle prime due gare stagionali di Serie A dal 2015/16, contro Lazio e Sassuolo. Nessuna squadra ha realizzato più gol della Juventus nel primo tempo in questa prima giornata di campionato: tre, come la Fiorentina - è dal 2017/18 che i bianconeri non realizzano almeno quattro gol totali nel primo tempo nelle prime due partite di Serie A. JUVE-BOLOGNA, I PRECEDENTI PROTAGONISTI Arkadiusz Milik ha segnato sei gol in sei sfide contro il Bologna in Serie A, incluso il suo ultimo nella competizione; la squadra rossoblù è quella contro cui l’attaccante bianconero ha realizzato più reti nella competizione – se dovesse segnare o fornire un assist nel prossimo match, il polacco raggiungerebbe quota 50 partecipazioni attive a una rete in Serie A. Il Bologna è la squadra contro cui Federico Chiesa ha segnato più gol in Serie A: sei, tra cui la sua unica tripletta nella competizione, il 29 luglio 2020 con la Fiorentina; inoltre, dopo le reti contro l’Udinese – nell’ultima giornata dello scorso campionato e nella prima di questa stagione - l’attaccante della Juventus può andare a segno in tre presenze di fila per la prima volta in Serie A. Dusan Vlahovic ha segnato cinque gol contro il Bologna in Serie A, contro nessuna squadra ha fatto meglio nella competizione; in particolare tutte le marcature sono arrivate nelle ultime cinque sfide contro i rossoblù.