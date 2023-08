ESCLUSIVA JUVENEWS / Bonetto: “Con il Bologna non sarà facile”

La redazione di Juvenews.eu ha intervistato in esclusiva Bonetto, per chiedergli le sue impressioni prima della partita con il Bologna

In merito all’imminente Juventus-Bologna, abbiamo intervistato telefonicamente in esclusiva Riccardo Bonetto, ex calciatore tanto dei bianconeri (1996-1998), quanto degli emiliani (stagione 2007-2008).

Che tipo di partita ti aspetti?

“Non facile per la Juventus…”.

Per quali ragioni?

“Perché il Bologna se la giocherà come se fosse una finale. In più, la squadra di Thiago Motta esprime un gioco sopraffino. Secondo me, la Juve non avrà vita facile”.

Consideri i bianconeri favoriti assoluti per lo scudetto?

“Se ti chiami Juve, devi lottare per lo scudetto per forza. Vedo i bianconeri appena dietro a Napoli e Inter però”.

Cederesti Kean per favorire il ritorno di Morata?

“Vi dico la mia? Io quando gioco a calcio, voglio sempre vincere. E, se ho questo obiettivo, non mi tengo Kean, nè prendo Morata. Mi vado ad acquistare Lukaku, due spanne sopra tutti”.

E se la squadra di Allegri acquistasse Berardi? Migliorerebbe in maniera esponenziale?

“Secondo me sì, ma non di tanto. Per me, se la Juve vuole tornare a vincere e dominare, deve prendere Lukaku”.