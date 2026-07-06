La dirigenza bianconera è al lavoro per rinforzare il reparto difensivo in vista della prossima stagione, ma in questo momento la strada che porta a Jhon Lucumí si sta complicando.

Dopo i contatti delle scorse settimane, la trattativa con il Bologna sembra non aver dato i risultati sperati e negli ultimi giorni la situazione è rimasta in una fase di stallo. Per tale motivo all’interno del club bianconero, si stanno effettuando valutazioni se proseguire o meno i colloqui con il club emiliano.

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La trattativa con il Bologna

Stando a quanto riporta Sky Sport, i bianconeri sarebbero infatti lontani dal trovare la giusta quadra economica per assicurarsi le prestazioni del difensore colombiano

. Il centrale classe 1998

è attualmente legato al club felsineo da una

clausola rescissoria da 28 milioni di euro

, che risulta però esercitabile soltanto fino alla

metà di luglio

.

L’obiettivo della Vecchia Signora sarebbe quello di trattare con il Bologna per ottenere uno sconto sul cartellino, ma al momento tra le parti permane una distanza economica significativa sulla valutazione reale del giocatore. Quel che sembra certo, è che senz’altro servirà uno sforzo da parte di entrambe le società per sbloccare definitivamente la situazione.

Ricordiamo inoltre, che nel corso dei dialoghi tra i due club si è parlato anche di Fabio Miretti. Il centrocampista bianconero piace ai rossoblu, e potrebbe giocare un ruolo importante nel sbloccare la trattativa per Jhon Lucumí. Al momento, tuttavia, non sono emersi sviluppi concreti nemmeno su questo binario. Le prossime settimane, potranno essere fondamentali per conoscere importanti sviluppi.