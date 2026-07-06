Il profilo di Brahim Díaz resta il nome preferito da Luciano Spalletti per rinforzare il reparto offensivo della Juventus. Il tecnico toscano lo considera il profilo ideale per dare qualità e imprevedibilità tra le linee. La dirigenza bianconera ha provato ha sondare il terreno nelle scorse settimane, la risposta è stata però negativa dal momento che il marocchino vorrebbe continuare la sua avventura con la maglia del Real Madrid.

Le parole di Fabrizio Romano

Sul punto si è espresso l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, che attraverso un video caricato su YouTube ha così riferito:

“Brahim Diaz è il vero grande sogno pallino di Luciano Spalletti. Da quando è iniziato questo mercato estivo Luciano Spalletti ha fatto il suo nome. Ha continuato sempre a fare il suo nome, sia prima Comolli che poi a Giovanni Carnevali: ‘voglio Brahim Diaz, proviamoci per Brahim Diaz, insistiamo per Brahim Diaz’

Quello che succede è che il calciatore sta facendo benissimo col Marocco e Brahim vuole rimettersi in gioco con il Real Madrid e con José Mourinho. Quindi, mentre la Juventus da parte sua ci ha provato in tutti i modi, prima con Comolli, poi Carnevali a chiedere, a provarci, ad aprire le porte, a insistere su consiglio di Spalletti, perché Spalletti ama Brahim Diaz, lo considera il giocatore ideale per spezzare un po’ le linee della Juve, portare più qualità, ma Brahim finisce la partita del Marocco e dice: “Io non vedo l’ora di tornare a Madrid, voglio lavorare con Mourinho”.

Quindi da parte del giocatore quello che vi ho sempre raccontato, sì, la Juve lo vuole, ma Brahim vuole restare al Real Madrid, quindi vediamo se potrà in qualche modo sbloccarsi questo discorso più avanti, ma al momento il desiderio di Brahim sembra completamente blanco”.