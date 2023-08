Le probabili formazioni di Juve-Bologna: dubbio in attacco per Allegri

Dopo la vittoria per 3-0 contro l'Udinese la Juve si prepara a sfidare il Bologna, match in programma domenica 27 agosto alle 18;30 allo Juventus Stadium di Torino. Nella prima partita stagionale davanti al proprio pubblico i bianconeri vorranno portare a casa un'altra vittoria. Ma come scenderanno in campo le due squadre? Andiamo alla scoperta delle probabili formazioni scelte da Allegri e Motta.