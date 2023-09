Juventus, il ricordo di Scirea nel giorno dell’anniversario

Non bastano gli aggettivi e le parole per descrivere Gaetano, capace di costruire una carriera splendida, ricca di trofei e senza mai ricevere una espulsione sul campo. Quattordici stagioni con la maglia della Juventus come seconda pelle, oltre 500 presenze con 32 gol segnati, 7 Scudetti conquistati e una serie di coppe europee che lo rendono uno dei giocatori più vincenti nella storia del nostro Club.