Juventus, il ricordo di Gaetano Scirea sul sito del club bianconero

Aggettivi che infrangono le barriere del tempo, così come la sua classe, dentro e fuori dal campo, la cui purezza rimane inarrivabile a distanza di generazioni. In realtà, quando si descrivono un Campione ed un Uomo così grandi, le parole diventano sempre riduttive e, dopo anni, continuiamo a mischiarle in cerca della definizione migliore di un simbolo della nostra storia, di un esempio di sport e di vita.

Per questo, a 33 anni di distanza da quella tragica notte del 3 settembre 1989 in cui “Gai” ci lasciò, vogliamo solo stringerci in un abbraccio alla famiglia di Gateano e a tutto il popolo bianconero per ricordare un esempio senza eguali, il cui valore va al di là di qualsiasi parola. Al di là di tutto. Ciao Gateano. Sarai sempre con noi."