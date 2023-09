Juve, la probabile formazione in vista dell’Empoli: un solo dubbio per Allegri

Dopo il deludente pareggio per 1-1 contro il Bologna la Juve si prepara a sfidare l'Empoli, match in programma oggi alle 20:45 allo stadio Castellani. Per la squadra di Allegri sarà fondamentale tornare subito a vincere così da arrivare alla pausa nazionali con il giusto spirito. Ma come scenderanno in campo i bianconeri? Andiamo alla scoperta della probabile formazione.