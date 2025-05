Juventus, i risultati dell’attività di base: il report

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche dell'attività di base.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Sono stati tanti gli impegni che hanno visto coinvolte le nostre squadre dell’Attività di Base nell’ultima settimana, quella dal 5 all’11 maggio 2025: dai consueti test match – con squadre professionistiche e dilettantistiche – e tornei regionali alle diverse gare ufficiali, passando anche e soprattutto per le tante esperienze vissute in giro per l’Italia e a quelle internazionali – in Francia e a Malta nello specifico – con protagoniste rispettivamente in terra transalpina l’Under 9 di Mister Cuzzi e l’Under 8 di Mister Carlino e in territorio maltese l’Under 9 di Mister Giglio. Buona lettura! IL SABATO DELL’ATTIVITÀ DI BASE GARE UFFICIALI UNDER 13 FEMMINILE (GARELLO – VOOD) Primo posto per l’U13 femminile – guidata per l’occasione da Mister Garello e da Mister Vood – alla prima Fase Interregionale del campionato femminile “Under 12″ andata in scena in Liguria e nello specifico a Santa Margherita Ligure in provincia di Genova”.

Le altre partite

“I RISULTATI Juventus-Sampdoria 1-0 (3-1 FIGC) Magnetti Juventus-Genoa 3-0 (3-0 FIGC) Sardi Vola Guzzon Juventus-AccademiaTorino 5-0 Pace Benedettino Magnetti Spellecchia Barbarello Under 13 femminile – Mister Garello e Mister Vood | 10-05-2025 TORNEI INTERNAZIONALI UNDER 9 (CUZZI) Sesta classificata l’U9 di Mister Cuzzi alla “National Gallia Cup”, manifestazione sportiva internazionale andata in scena in Francia – nello specifico a Uchaud – e dedicata a squadre professionistiche e dilettantistiche. SQUADRE PARTECIPANTI AC Ajaccio, Benfica, Nizza e trentadue squadre dilettantistiche. IL PERCORSO FASE A GIRONI Juventus-GC Lucciana “B” 5-0 Juventus-Lempdes Sport 4-0 Juventus-Eclaron “A” 4-0 Juventus-Trebes 3-0 Juventus-Sp. Perpignan 4-1 Juventus-Perenchies “B” 5-0 Juventus-GC Uchaud “A” 0-1 OTTAVI DI FINALE Juventus-Ac. B. Cisse “A” 2-0 Akhimien Bottone QUARTI DI FINALE Juventus-RH Metropole Futsal “A” 0-1 SEMIFINALE (5°/8° POSTO) Juventus-OGC Nice “B” 2-0 Bottone Possagno FINALE (5°/6° POSTO) Juventus-SL Benfica “A” 1-1 (1-2 d.c.r.) Possagno”. Intanto ecco le parole di Sabato<<<