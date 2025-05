Sabato: “Juve? Ha poca qualità in mezzo”

Antonio Sabato, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del rendimento della squadra.

Antonio Sabato, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole a TMW Radio: “Scudetto? Il primo match point è andato a farsi benedire. Avesse vinto ieri sera il Napoli aveva la possibilità di pareggiare col Parma, ora è diverso. Un conto è giocare per il pari, un conto per vincere. L’Inter aveva accantonato il campionato, lo si è visto dalle ultime formazioni, poi ha avuto la fortuna che il Napoli ha pareggiato e ora te la giochi. Il Napoli ha fatto quasi hara-kiri, e ovvio che una speranza l’Inter deve nutrirla. Perché il Parma è tosto in casa..”.

Su Conte

“Non mi sento di contestarlo. Non posso criticare uno per una partita sbagliato. Per me sta facendo un miracolo, finora è davanti…Ha avuto diversi infortuni, ha resuscitato alcuni giocatori. Ha veramente fatto molto bene comunque. Quando sei lì ti può venire paura, ma ci sta. Tudor? C’è poca qualità in mezzo, gamba ma non qualità. Non riesci a chiuderla con i singoli una partita così. Non so come siano stati presi questi giocatori ma non hanno reso per quanto sono stati pagati”. Intanto ecco le parole di Douglas Luiz<<<