Douglas Luiz: “Nostalgia Aston Villa? Amo la Juve e sono concentrato sui nostri obiettivi”

Poco spazio, tante polemiche. Così si può riassumere la stagione in maglia bianconera di Douglas Luiz. Il centrocampista della Juve pochi giorni fa aveva detto: “Mi manca l’Aston Villa, ragazzi. Mi manca giocare al Villa Park, mi manca tutto, è sempre nel mio cuore”. Dichiarazioni che avevano fatto arrabbiare il mondo bianconero e che infatti sono subito state seguite da alcune precisazioni attraverso le storie di Instagram: “Quando ho parlato dell’Aston Villa, mi riferivo solo all’affetto per un luogo dove sono cresciuto come uomo e calciatore, non alla volontà di tornare. Non bisogna confondere la nostalgia di tornare: amo la Juventus e sono totalmente concentrato sui nostri obiettivi”.

Douglas Luiz è quindi tornato al centro dell'occhio del ciclone, dopo esserci già finito alcune settimane fa a seguito di questo commento sotto a un post su Instagram: "Non sono venuto qui solo per pubblicare foto, nessun altro l'ha fatto, e voglio che le cose siano diverse. Sono venuto qui con uno scopo. Ho ascoltato il mio cuore quando sono arrivato e ho deciso di firmare. Ora voglio che mi rispondiate: perché un acquisto come il mio non ha giocato due partite consecutive con questa maglia? Potete dire quello che volete alla stampa più tardi: "Oh, Douglas non è in forma". Non sono forse in forma io? Ho fatto tutta la preseason e ho giocato ogni partita. Avevo appena avuto una delle migliori stagioni della mia carriera, uno dei migliori MD della Premier League. Gli infortuni mi hanno ostacolato, sì. Ma per quanto tempo sono rimasto in panchina mentre ero in salute? Molto. Questi infortuni non erano normali. Non sono mai stato un giocatore che si infortuna, ma ci sono così tante cose che potrebbero aver causato questo che preferirei non commentare. Continuerò a fare tutto per questo club, anche se a volte è difficile, non è facile, ma potete contare su di me!".