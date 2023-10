Juventus, i risultati dei bianconeri con le rispettive Nazionali

Due reti per tempo per gli Azzurri (in campo Kean e Locatelli), messe a segno da Bonaventura, Berardi (doppietta) e Frattesi. Stop invece per la Serbia di Kostic (subentrato a gara in gioco) in Ungheria: 2-1 per i magiari il finale. Serbia comunque seconda nel girone, dietro appunto all'Ungheria e davanti al Montenegro.