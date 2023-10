Juventus, i risultati dei bianconeri con le rispettive Nazionali

Ecco il comunicato: "Nella serata di venerdì 13 ottobre 2023, della nostra Prima Squadra, è sceso in campo soltanto Adrien Rabiot con la sua Francia. Per la Nazionale transalpina è arrivata la sesta vittoria consecutiva nel girone di qualificazione ai prossimi Europei.

Questo sesto successo, in altrettante partite, ha visto i francesi trionfare ad Amsterdam contro l'Olanda, con il punteggio di 1-2 grazie alla doppietta di Mbappe ed è valso il pass per EURO 2024. Venendo alla gara di Rabiot, Adrien è rimasto in campo per tutta la partita e ha anche fornito l'assist per il secondo gol - bellissimo - della Francia, risultato decisivo al triplice fischio".