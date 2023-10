Calciomercato Juve, Sky annuncia: “Tutto vero! Vogliono prendere…”

La Juve continua a cercare rinforzi sul mercato per il reparto offensivo: Sky Sport conferma l'interesse per il giovane talento

Vlahovic e Chiesa in questo inizio di stagione sono stati i pilastri su cui si è sorretto l'attacco della Juve . Il bomber serbo e l'attaccante italiano hanno iniziato questa Serie A nel migliore dei modi ma ora che entrambi sono alle prese con dei problemi fisici, la Vecchia Signora si ritrova in difficoltà. Contro l'Atalanta l'assenza di Vlahovic si è fatto sentire e in vista del derby di Torino i bianconeri dovranno puntare sui soli Kean e Milik . Per questo la dirigenza bianconera in vista del prossimo mercato invernale si è già messa alla ricerca di rinforzi: Sky Sport conferma che la Juve segue da vicino un talento del calcio internazionale.

Mercato, Sky sgancia la bomba: "Piace alla Juve"

La situazione economica del club bianconero è chiara a tutti e per questo la Juve nell'immediato non può permettersi di acquistare grandi campioni affermati. Il nome di Georiy Sudakov è quindi perfetto per la Vecchia Signora, giovane talento classe 2002 che ha già dimostrato di avere ottimi margini di miglioramento. Il trequartista dello Shaktar è stato accostato alla Juve già diverse settimane fa ma ora Sky Sport ha confermato con forza l'interesse bianconero. Nel corso del match di Europa League tra la squadra ucraina e l'Anversa, infatti, c'era anche un osservatore bianconero, mandato da Giuntoli proprio per controllare più da vicino il talento ucraino. Lo Shaktar ha aperto all'ipotesi di un prestito, modalità che sarebbe perfetta per la Vecchia Signora. Staremo a vedere. E sempre parlando di Juventus, occhio: ecco la formazione da sogno a cui Giuntoli starebbe lavorando per il 2024 <<<