Juventus, i risultati dei calciatori bianconeri impegnati in Nazionale

Gli altri gol portano le firme di Darmian, Raspadori e El Shaarawy. Titolare e in campo per tutta la gara Federico Gatti. OLTRE L'AZZURRO Titolare, a difesa della porta della Polonia nel pareggio 1-1 con la Repubblica Ceca, Szczesny. Vince McKennie, titolare e in campo per tutta la durata dell'incontro, con gli Stati Uniti contro Trinidad e Tobago (3-0).

JUVE, I NAZIONALI IN CAMPO OGGI Oggi, 18 novembre, in programma amichevole tra Germania e Turchia, con Yildiz coinvolto, poi tocca a Nonge con il Belgio Under 20 contro i pari età della Francia, A proposito di Francia, scende in campo alle 20:45 Rabiot contro Gibilterra. Fischio d'inizio alle 17:00, invece, per Serbia Under 21 - Inghilterra Under 21: tocca a Iling-Junior".