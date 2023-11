Mercato Juventus | Pesante annuncio su Vlahovic: “Dusan ha deciso”

In vista del prossimo mercato di gennaio la Juve avrà moltissimo a cui pensare. I bianconeri, infatti, saranno costretti a fare i conti con le assenze di Fagioli e Pogba e per questo Giuntoli si è già messo alla ricerca di un sostituto. Come se non bastasse la Vecchia Signora dovrà fare i conti con alcuni rinnovi di contratto particolarmente spinosi, tutt'altro che facili da concludere. Intervistato da TvPlay il giornalista Marco Guidi ha fatto il punto della situazione in casa Juve: arrivano importanti novità.

Più complessi invece i rinnovi di contratto e in particolare quelli di Vlahovic e Chiesa: "Il caso di Vlahovic è il più difficile da risolvere. La Juve sta cercando di abbattere i costi dei rinnovi e dato lo stipendio, l'ammortamento del serbo è il più alto. L'idea è quindi quella di spalmare il suo stipendio su più anni, ma l'impressione è che il serbo non voglia rinunciare ai 12,5 milioni di euro a stagione. Per quanto riguarda Chiesa, invece, il rapporto di amicizia tra Giuntoli e Ramadani potrebbe essere d'aiuto. C'è la buona intenzione di venire incontro alle esigenze della società. Allungare il contratto di un anno, anche allo stesso stipendio, potrebbe essere utile anche per lui per evitare di trattare il rinnovo in condizioni meno vantaggiose. Poi ci sono i discorsi aperti su Rugani, Bremer e Fagioli".