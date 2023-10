Juventus, i risultati dei bianconeri con le rispettive Nazionali

Il sito ufficiale della Juventusha pubblicato una nota, con i risultati dei bianconeri con le Nazionali. Ecco il comunicato: "Domenica 15 ottobre 2023 è scesa in campo per la seconda volta in questa sosta per le Nazionali la Polonia di Milik e Szczesny. A Varsavia la Selezione polacca non è andata oltre l'1-1 contro la Moldavia, che è anche passata in vantaggio nel corso del primo tempo prima di essere raggiunta al 53' dai padroni di casa.