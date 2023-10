Juventus, i bianconeri impegnati oggi con le rispettive Nazionali

Ecco il comunicato: "Quarta giornata di impegni per i bianconeri in Nazionale. Dopo l'impegno nella serata di giovedì 12 ottobre, questa sera - domenica 15 ottobre 2023 - torna in campo la Polonia di Arkadiusz Milik e Wojciech Szczesny.

Arkadiusz e Wojciech se la vedranno in casa con la Moldavia e il match sarà valevole anche in questo caso per il girone di qualificazione a EURO 2024. JUVE IN NAZIONALE, IL PROGRAMMA DI DOMENICA 15 OTTOBRE Polonia-Moldavia, ore 20:45 (Milik, Szczesny)".