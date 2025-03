Juventus, i risultati del settore giovanile: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche dei risultati del settore giovanile.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Sono state soltanto due le gare ufficiali andate in scena nel week-end del 22-23 marzo 2025. Gare che hanno visto coinvolte due squadre femminili: l’Under 17 e l’Under 15. Di seguito il racconto delle sfide appena citate! UNDER 17 FEMMINILE Vince e convince la squadra allenata da Luca Scarcella in occasione della sesta giornata del campionato interregionale. A Garino, una frazione di Vinovo – in provincia di Torino –, le bianconere si sono imposte 5-1 contro le pari età dell’Inter. A segno, tra le nostre giocatrici, nel Derby d’Italia: Grigolo, autrice di una doppietta, Battocchio, Oddina e Lauriola”.

Le altre gare

"UNDER 15 FEMMINILE Vittoria netta e senza incassare reti, contro le pari età del Sedriano, per la squadra allenata da Mirko Lombardo in occasione di un match del campionato interregionale: le bianconere si sono imposte 6-0 contro la formazione lombarda grazie alle marcature di Rulfin, Pozzo, Oliva, Santa, Pepe e Marco".