Iuliano: “Motta out? Prestazioni non convincenti”

Mark Iuliano, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche del probabile esonero di Motta.

Mark Iuliano, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a SportMediaset: “Io parlo da tifoso, sono nato juventino e lo sarà per sempre, oltre ad averci giocato. È sempre doloroso vedere la squadra che soffre, però a un certo punto serve prendere le decisioni. Io non so se sia giusto esonerare Thiago Motta, sicuramente è un grande professionista che ha cercato di fare il suo meglio”.

Su Motta

"Però le prestazioni non sempre sono state convincenti: la Juve viene prima di allenatori e calciatori. Non potendosi mandare via i calciatori, bisogna decidere cosa fare e farlo in fretta. La Juve ha bisogno di andare in Champions, se devi cambiare è giusto prendere decisioni forti. Tudor? Conosco molto bene Giuntoli. Nonostante le critiche, mosse anche a lui, so che tipo di dirigente è. È un grandissimo conoscitore di calcio, penso sia uno dei migliori nel suo ruolo. Igor è un grande allenatore, penso che possa fare benissimo: conosce l'ambiente, la società, cosa significa essere alla Juve".