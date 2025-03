Mercato, Ceccarini: “La Juve ha predisposto già 3 operazioni”

Niccolò Ceccarini ha parlato del calciomercato della Juventus: per il giornalista, i bianconeri avrebbero già programmato tre operazioni

Nel suo editoriale su TMW, Niccolò Ceccarini ha parlato del calciomercato della Juventus. Ecco un estratto delle sue parole: “Il cielo sopra Thiago Motta in questo momento è pieno di nuvole per cui ci sarà da affrontare anche questo argomento. Detto questo la Juventus ha già predisposto almeno 3 operazioni. La prima in difesa. E vero che rientreranno Bremer e Cabal, che su Kelly scatterà l’obbligo ma l’idea di aggiungere un altro elemento è più che mai viva. Il nome caldo resta quello di Hancko del Feyenoord. La Juventus lo avrebbe preso già a gennaio ma il club olandese non ha mai voluto discutere di una cessione. La richiesta anche a giugno sarà alta ma i bianconeri possono contare sulla volontà del giocatore, che ha aperto al trasferimento”.

Ceccarini: “Ederson profilo perfetto. Il sogno è Osimhen”

Il giornalista ha proseguito: “Anche a centrocampo la Juventus ha previsto un altro investimento. L’obiettivo è un giocatore con caratteristiche ben precise. Ederson sarebbe il profilo perfetto ma impostare una trattativa con l’Atalanta è una questione complicata. Tonali resta complicatissimo per questo la sensazione è che la Juventus possa andare ad acquistare un profilo all’estero. E poi c’è l’attacco. Anche qui il discorso è già impostato. Vlahovic resta sul piede di partenza, Milik a giugno si libererà e per questo è necessario aggiungere rinforzi nel reparto. Il piano prevede la possibilità di trattenere Kolo Muani. I bianconeri puntano ad un altro prestito (oneroso) con diritto di riscatto intorno ai 50 milioni. Oltre a lui sarà necessaria un’altra punta centrale. E qui il sogno si chiama Osimhen che rientrerà a fine stagione a Napoli dopo il prestito al Galatasaray (…)”. Leggi anche la possibile formazione della Juventus nella stagione 2025/26 <<<