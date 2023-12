Juventus, tutti i risultati dell’attività di base dell’ultima settimana

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sull'attività di base dei bianconeri nell'ultima settimana.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sull'attività di base dei bianconeri. Ecco il comunicato: "Oggi è lunedì ed è il momento, come sempre, di riepilogare gli impegni che hanno coinvolto le nostre piccole bianconere e i nostri piccoli bianconeri nella settimana appena trascorsa. Una settimana ricca di appuntamenti anche per via dei tanti tornei disputati in occasione di venerdì 8 dicembre 2023. Come sempre sono state tantissime le esperienze positive e formative vissute dalle nostre squadre. VENERDÌ 8 DICEMBRE La nostra panoramica parte proprio da venerdì 8 dicembre, giornata di festa dedicata a diversi tornei e amichevoli in giro per il Piemonte. L'Under 13 di Mister Castagno e l'Under 10 di Mister Bernardi hanno partecipato alla quarta edizione del "Torneo dell'Immacolata", andato in scena a Vinovo presso il centro sportivo del Chisola, una delle nostre Academy bianconere. Giornata all'insegna dell'amicizia e del divertimento anche per l'Under 11 di Mister Cavaglià, impegnata a Fossano - un'altra Academy bianconera - alla "Balocco Xmas Cup". L'Under 10 di Mister Cara e l'Under 9 di Mister Cuzzi, invece, hanno preso parte alla seconda edizione del torneo "8 dicembre Virtus", disputatosi a San Francesco al Campo.

L'Under 8 di Mister Carlino, invece, è stata impegnata alla prima edizione del Memorial "Angelo Fiore" che è stato organizzato presso il centro sportivo del Don Bosco Alessandria, un'altra delle nostre Academy. Una bella esperienza l'hanno vissuta anche i nostri piccoli bianconeri dell'Under 7 di Mister Boscolo presso il centro sportivo del Barracuda, Academy bianconera con sede a Torino, dove si è svolto il torneo "Aspettando il Natale". Diverse, poi, anche le amichevoli che hanno visto impegnate l'Under 13 di Mister Marchio, l'Under 12 di Mister Niello, l'Under 11 di Mister La Pira e l'Under 10 di Mister Saporito con i pari età del Parma nella splendida cornice dello Juventus Training Center di Vinovo. Tante amichevoli, poi, sono andate in scena tra sabato 9 e domenica 10 dicembre. SABATO 9 DICEMBRE Nella giornata di sabato, sempre presso lo Juventus Training Center di Vinovo, l'Under 14 di Mister De Martini, l'Under 13 di Mister Marchio, l'Under 12 di Mister Magri e l'Under 11 di Mister Angaroni hanno affrontato i pari età del Perugia dando vita ad amichevoli molto divertenti e piacevoli. Amichevoli internazionali, invece, per l'Under 13 di Mister Panzolini, in campo a Vinovo con i pari età svizzeri del Wholen/FC Aarau, e per l'Under 11 di Mister La Pira e per l'Under 10 di Mister Bernardi che hanno affrontato, rispettivamente presso il centro sportivo "Cral Reale Mutua" di Torino e presso il campo sportivo "Dino Marola" di Vinovo, l'Under 12 e l'Under 10 del Lausanne Sport. Amichevole anche per l'Under 8 di Mister Carlino con il Chisola U9 presso il campo sportivo "Dino Marola".

Come successo venerdì 8 all'Under 11 di Mister Cavaglià, nella giornata di sabato 9 dicembre l'Under 10 di Mister Cara è scesa in campo a Fossano in occasione della "Balocco Xmas Cup". DOMENICA 10 DICEMBRE Anche la domenica è stata una giornata ricca di appuntamenti. L'Under 9 di Mister Giglio ha chiuso al secondo posto, dopo tre giorni di gare, la terza edizione della "Winter Champions League". La manifestazione sportiva - dedicata a squadre professionistiche Under 9, italiane ed estere, e a squadre dilettantistiche Under 10 - è stata giocata a Carrara, presso il centro sportivo della società ASD San Marco Avenza. L'Under 14 di Mister De Martini ha affrontato in amichevole i pari età del Milan presso il centro sportivo "Peppino Vismara" di Milano e l'Under 11 di Mister Cavaglià e l'Under 8 di Mister Carlino hanno sfidato in amichevole, a Reggio Emilia, rispettivamente l'Under 11 e l'Under 9 della Reggiana. Sono ancora tanti gli eventi che sono andati in scena nella settimana dal 4 al 10 dicembre - tra cui molte gare ufficiali che hanno visto le nostre squadre femminili e maschili grande protagoniste -, ma non vogliamo raccontarvi tutto in queste prime righe. Di seguito trovate gli impegni citati".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Juventus senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Juvenews per scoprire tutte le news di giornata sui bianconeri in campionato.