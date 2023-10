Juventus e H-Farm, nuova collaborazione per i bianconeri

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulla collaborazione con H-Farm . Ecco il comunicato: "Una serata all'insegna dell'innovazione e dedicata ai giovani quella di mercoledì 11 ottobre. Juventus e H-FARM hanno dato continuità alla loro collaborazione, avviata con con la challenge "Beyond The Pitch", organizzando, nel campus di quest'ultima, uno "Storming Pizza".

Cos'è uno "Storming Pizza"? Un evento pensato per offrire la possibilità a startup, o, più in generale, chiunque abbia idee, di condividere il proprio business per raccogliere feedback sulla propria attività o sui propri progetti e confrontarsi con gli altri partecipanti presenti. Durante la serata, le startup presenti - Kama, Pic roll, GymHomies, Sporwig e Unforged - hanno condiviso, davanti a un pubblico composto da professori e studenti dell'università e dall'Innovation Manager di Juventus Carolina Chiappero, il proprio progetto, dando vita a un confronto positivo all'insegna della volontà di migliorarsi e trarre insegnamenti dalle esperienze del resto dei partecipanti. La tematica dell'appuntamento è stata il Wellbeing: una ricerca dell'equilibrio mentale e fisico che passa dall'educazione all'alimentazione, dal mindset al mental health e molto altro. Un tema quantomai centrale nel mondo di oggi e al centro delle strategie di innovazione del Club.

ALLA SCOPERTA DEI PARTECIPANTI Kama: una piattaforma SaaS "all-in-one" che integra big data e tecnologie sportive per aiutare allenatori, squadre, leghe e federazioni a gestire le operazioni in modo più efficiente; Pick-Roll: la prima app che connette i giocatori di basket sui campetti; GymHomies: un'app che ridefinisce il concetto di palestra offrendo l'accesso a palestre personali condivise; Sportwig: una piattaforma che offre video corsi on demand per accelerare la crescita sportiva e professionale di atleti, allenatori e appassionati; Unforged: una soluzione digitale basata sull'AI che integra diversi approcci psicologici e insegna agli atleti della Gen Z come superare le barriere mentali e raggiungere il pieno potenziale".