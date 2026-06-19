Reduce da una grande stagione disputata in Serie B con la maglia dell’Avellino, Giovanni Daffara, portiere classe 2004 della Juventus, sembra essere oramai pronto per compiere il grande salto e disputare la sua prima annata in in club di Serie A.

La dirigenza bianconera, è consapevole del valore del ragazzo, ma l’intenzione non è quella di trattenerlo a Torino. L’obiettivo è far crescere il portiere ed è proprio per tale motivo che i bianconeri starebbero valutando l’ipotesi di lasciarlo partire con la formula del prestito.

L’interesse del Parma

Stando a quanto riporta l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, il club che avrebbe manifestato il maggiore interesse per garantirsi le prestazioni del portiere sarebbe il Parma. Il club emiliano, consapevole che l’attuale portiere titolare Suzuki potrebbe lasciare i Ducali( su di lui diversi club di Premier League), avrebbe individuato nel classe 2004 il profilo ideale su cui investire per la prossima stagione. Le prossime settimane, saranno importanti per capire se la dirigenza del Parma vorrà tentare l’assalto finale oppure virare su altri obiettivi.