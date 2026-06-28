Il futuro di Joao Mario è sempre più lontano da Torino. Il terzino portoghese, tornato dal prestito al Bologna, non è parte integrante del progetto tecnico di Luciano Spalletti, e proprio per tale motivo la dirigenza bianconera è al lavoro per trovare la soluzione migliore per entrambe le parti in causa.

Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il club emiliano soddisfatto delle prestazioni del difensore in questi sei mesi, vorrebbe confermare il giocatore in rosa. Da ciò che emerge, la società rossoblu vorrebbe rinnovare il prestito del portoghese.

I due club avrebbero diverse trattative in sospeso, e non è da escludere che la Juventus possa optare per una nuova cessione in prestito di Joao Mario agli emiliani in cambio di uno sconto da parte di questi ultimi per il cartellino di Jhon Lucumì, obiettivo dei bianconeri per rinforzare il proprio reparto difensivo.