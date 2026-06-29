Stando a quanto riporta l’esperto di calciomercato Nicolò Schira, la Juventus avrebbe avanzato una prima offerta ufficiale di 18 milioni di euro al Bologna per Jhon Lucumí. Il difensore centrale classe 1998, rappresenta uno dei principali obiettivi per rinforzare il reparto difensivo bianconero, e sarebbe una richiesta esplicita di Luciano Spalletti. Dall’altra parte, la società emiliana nonostante abbia aperto alla cessione, non vorrà fare sconti e non è disposta a scendere sotto sotto la richiesta di 28 milioni di euro.

Il club felsineo valuta infatti il cartellino di Lucumì 28 milioni di euro, cifra equivalente alla clausola rescissoria presente nel contratto del difensore, che si attiverà a partire da metà luglio. Resta da capire se la Juve proverà invece a stringere i tempi, e a mettere sul piatto una nuova offerta per il cartellino di Lucumí.

A favorire l’affare tra le due dirigenze, potrà essere la trattativa parallela che stanno portando avanti i due club: il trasferimento di Fabio Miretti in rossoblu.