Stando a quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, la Juventus continua ad osservare con particolare attenzione il mercato degli svincolati. Proprio su questo fronte, la dirigenza bianconera ci starebbe provando per lo spagnolo Oscar Mingueza, difensore in grado di ricoprire sia il ruolo di terzino che di centrale.

Il classe 1999, si libererà a parametro zero dopo la fine dell’avventura col Celta Vigo e la dirigenza bianconera si prepara a formulare la migliore proposta.

La concorrenza della Premier League

Tuttavia, va segnalato che assicurarsi le prestazioni del difensore non sarà agevole. Sul giocatore, si registra infatti l’interesse di diversi club di Premier League. Al momento, l’Arsenal sarebbe fortemente interessata al ragazzo e avrebbe già avviato i primi contatti con il procuratore del difensore. Oltre al club di Londra, risulta pienamente in corsa anche l’Aston Villa.

La Juventus, dopo i primi approcci di gennaio, quando aveva già effettuato alcuni sondaggi esplorativi per capire la fattibilità del trasferimento, è tornata a bussare alla porta dell’entourage per manifestare il proprio interesse. Sarà compito di Giovanni Carnevali, riuscire a convincere il giocatore a trasferirsi sotto la gestione tecnica di mister Spalletti. Seguiranno aggiornamenti.