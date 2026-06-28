Le parole di Gianni Balzarini sulle manovre di mercato in casa Juventus.
Attraverso un video caricato sul proprio canale YouTube, Gianni Balzarini, ha fatto il punto sulle esigenze di bilancio della Juventus e sul futuro di Dusan Vlahovic. Di seguito le sue dichiarazioni:
"Entro lunedì la Juventus dovrà realizzare una plusvalenza importante per le scritture di bilancio. La prima cessione potrebbe essere quella di Fabio Miretti che è in attesa di sviluppi dal Bologna. La sua cessione potrebbe sistemare i conti della società bianconera”.
Ha aggiunto su Vlahovic: “L'offerta del Besiktas è molto importante: circa 10 milioni di euro a stagione, più un bonus alla firma di 5 milioni su un contratto di cinque anni. Ma Vlahovic non ha ancora preso una decisione".
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