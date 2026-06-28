Attraverso un video caricato sul proprio canale YouTube, Gianni Balzarini, ha fatto il punto sulle esigenze di bilancio della Juventus e sul futuro di Dusan Vlahovic. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Entro lunedì la Juventus dovrà realizzare una plusvalenza importante per le scritture di bilancio. La prima cessione potrebbe essere quella di Fabio Miretti che è in attesa di sviluppi dal Bologna. La sua cessione potrebbe sistemare i conti della società bianconera”.

Ha aggiunto su Vlahovic: “L'offerta del Besiktas è molto importante: circa 10 milioni di euro a stagione, più un bonus alla firma di 5 milioni su un contratto di cinque anni. Ma Vlahovic non ha ancora preso una decisione".