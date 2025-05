Juventus, i risultati dell’attività di base: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche dei risultati dell'attività di base.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche dell’attività di base. Ecco il comunicato: “Sono stati tanti gli impegni che hanno visto coinvolte le nostre squadre dell’Attività di Base nell’ultima settimana, quella dal 28 aprile al 4 maggio 2025: dai consueti test match – con squadre dilettantistiche – e tornei regionali alle diverse gare ufficiali, passando anche e soprattutto per le tante esperienze vissute in giro per l’Italia e a quella internazionale – in Francia nello specifico – con protagonista l’Under 11 di Stephan Saporito”.

Gli altri risultati

“Buona lettura! LA SETTIMANA DELL’ATTIVITÀ DI BASE – DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ GARE UFFICIALI UNDER 11 (CARA) Campionato “Esordienti 1° anno” – Girone B Juventus-Cenisia U12 3-4 Guaraldo Tilica Ciani Torino UNDER 10 (BERNARDI) Campionato “Pulcini 2° anno” – Girone A Lucento U11-Juventus 1-12 (4-2 FIGC) Drigo Esposito Colacicco Bonaldo Jbilou Centro sportivo “Franco Riconda” – Torino Under 10 – Mister Bernardi | 28-04-2025 UNDER 8 (BERTOLOTTI) Raggruppamento “Primi Calci 8 anni” – Girone 13 – Fase 3 Sisport U9-Juventus 8-8 Ferraro Di Fazio Lam Aguilera Marafioti Trisorio Delle Rose Campo sportivo “San Remo 72″ – Grugliasco (provincia di Torino)”. Intanto ecco le parole di Orlando<<<