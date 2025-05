Orlando: “Se la Juve non vince con la Lazio rischia”

Massimo Orlando, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della prossima sfida con la Lazio.

Massimo Orlando, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a TMW Radio: “Difficile vedere partite belle in questa fase di stagione. Anche Roma-Fiorentina è stata una partita decisa da un episodio. Anzi, la Fiorentina meritava anche il pareggio a dirla tutta. Le squadre sono arrivate, anche fisicamente, aspettarsi spettacolo diventa impossibile. Ma se vedi gli allenamenti di tutte le squadre non c’è quasi mai la parte tecnica ma l’esasperazione della parte tattica. L’unico che si diverte è Fabregas, che fa un lavoro del genere”.

Sulla Juve

“La Juve qualche giustificazione ce l’avrà pure. Gli mancavano giocatori, se ci fosse stato ieri Yildiz con la sua qualità…è già tanto che abbia pareggiato a Bologna. Se la Juve non vince a Roma contro la Lazio, non ci arriva in Champions. Corsa Champions? Mi gioco qualcosa sulla Roma. Conosco Ranieri, gli vanno fatti i complimenti ma quanto a lato B è tra i primi due al mondo”. Intanto ecco le parole di Tudor<<<