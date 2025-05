Juve, fuori anche Cambiaso: Coinceicao scalda i motori

Quasi sicura l'assenza di Andrea Cambiaso nel prossimo match della Juventus: per Francisco Conceicao potrebbe esserci un occasione dal 1'

L’ultima tegola in ordine di tempo è quella di Andrea Cambiaso. Gli acciacchi contro il Bologna si sono tradotti in un elongazione al retto femorale, il quale, salvo un imprevedibile recupero lampo, dovrebbe costargli il delicato match di Serie A contro la Lazio. Per la Juventus si tratterebbe dell’ennesimo forfait, non solo dell’esterno italiano, afflitto spesso da noie fisiche in questa seconda parte della stagione, ma di uno stop che si aggiungerebbe ai tanti altri in rosa, in particolare nel reparto difensivo. Non a caso, il tecnico Igor Tudor è stato costretto a nuovi esperimenti, come quello di impiegare Nicolò Savona nel ruolo di braccetto di difesa.

Cambiaso KO: le 3 soluzioni di Tudor

L’assenza di Cambiaso contro la Lazio apre a diversi scenari possibili. Quello naturale, andato in scena con il Bologna, spingerebbe alla prima titolarità di Antonio Costa. Però, l’opzione Weston Mckennie nel ruolo di esterno tuttofare sarebbe tutt’altro che minoritaria. La buona notizia è il possibile recupero di Dusan Vlahovic, il quale potrebbe ritornare dal 1′ minuto, con Randal Kolo Muani traslato sull’esterno. Un’altra opzione calda, considerata la squalifica di Kenan Yildiz, sarebbe l’impiego di Francisco Conceicao al posto di Mckennie, con l’americano che potrebbe quindi scalare a centrocampo. Leggi il bollettino medico ufficiale sulle condizioni di Andrea Cambiaso <<<