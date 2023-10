Juventus, il riassunto del giorno: parlano Girelli e Tacchinardi

Dalle parole di Tacchinardi sulla nuova Juventus alle dichiarazioni di Girelli sulle Women: tutte le notizie sulla Juventus.

Sono tanti i temi riguardanti la Juventus. Ne ha espressi alcuni Tacchinardi, parlandone in un'intervista: "La nuova Atalanta di Gasperini non mi stupisce, parliamo di una grande società e di un allenatore fantastico, ormai abituati a sostituire i giocatori con la pancia un po’ piena. Non mi sorprende nemmeno la partenza della Juventus: peggio dello scorso anno, visto tutto quello che è successo in campo e fuori, non si poteva fare... Allegri ha fame di rivincita e il peso di Giuntoli si sente. Il Vlahovic di questo inizio di stagione sposta gli equilibri. Ma Allegri ha Chiesa, che è pronto per caricarsi la squadra sulle spalle: non mi sembra che patisca le pressioni. Però è tutta la Juve che dovrà dimostrare di quale pasta è fatta.

Pioli mi è sembrato sincero, io la penso come lui. Senza Coppe, soprattutto se le italiane dovessero superare i gironi, la Juventus in primavera potrebbe avere vantaggi per lo sprint finale. L’Inter è forte in difesa e a centrocampo, ma in attacco si è indebolita rispetto allo scorso anno. Il Milan è un’ottima squadra, però non superiore alla Juve. Il Napoli ha perso l’Osimhen della difesa, Kim, e dipende molto da Victor: i campioni possono esaltare una squadra o destabilizzarla. Vedremo..".

Anche Girelli ha detto la sua: "Favorita contro la Sampdoria? Sarebbe ipocrita dire di no. Ma l’anno scorso la Roma ci ha superate anche perché abbiamo perso punti nelle gare alla nostra portata". Inoltre, sull'obiettivo scudetto: "Il passato lontano non conta. Quello recente dice che non abbiamo più lo scudetto sulla maglia. Quando si è abituati a vincere, le sconfitte fanno molto più male. Vorrei che io e le compagne ci ricordassimo sempre questa sensazione quando andiamo in campo, perché ci faccia da stimolo".

