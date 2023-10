Calciomercato, Manchester United su Chiesa: la Juventus non negozia

Federico Chiesa è probabilmente tra i giocatori più in forma e determinanti dell'attuale Juventus di mister Max Allegri . Quest'ultimo prepara la squadra per superare l' Atalanta , proprio affidandosi all'estro dell'attaccante ex Fiorentina. Lontano da Torino però ci sarebbe qualcun altro che pensa proprio al giocatore bianconero.

Secondo quanto riportato dal portale spagnoli Okfichajes.com, il Manchester United penserebbe a Chiesa per la prossima sessione di calciomercato. Dal canto suo, la Juventus non sarebbe disposta a perdere un giocatore così importante a stagione in corso salvo offerte irrinunciabili. Il club bianconero valuterebbe attualmente il suo giocatore sulla base di 70 milioni di euro non trattabili.