Girelli: “Non vediamo l’ora di avere lo stadio. Sempre sognato la Juve”

Cristiana Girelli , intervistata da La Stampa, ha risposto a diverse domande riguardanti la Juventus Women a partire dalla sfida alla Sampdoria . La calciatrice ha esordito così: " Favorita contro la Sampdoria ? Sarebbe ipocrita dire di no. Ma l’anno scorso la Roma ci ha superate anche perché abbiamo perso punti nelle gare alla nostra portata". Inoltre, sull'obiettivo scudetto: " Il passato lontano non conta. Quello recente dice che non abbiamo più lo scudetto sulla maglia. Quando si è abituati a vincere, le sconfitte fanno molto più male. Vorrei che io e le compagne ci ricordassimo sempre questa sensazione quando andiamo in campo, perché ci faccia da stimolo".

La nuova casa della Juve

Altro argomento approfondito dalla giocatrice della Juventus Womenè quello relativo al nuovo stadio. Ecco le parole di Girelli sul tema: ""La sensazione è bella. Sappiamo quanto l’amministrazione comunale e la società abbiano investito per farci sentire a casa. Non vediamo l’ora di inaugurarlo. Se ci mancherà Vinovo? Speriamo che lo stadio di Biella diventi come Vinovo, la nostra tana. E speriamo che le persone inizino a seguirci. Da parte nostra proveremo a garantire un bello spettacolo. A Vinovo ci alleniamo su campi bellissimi in erba, ma passavamo al sintetico durante le partite. Anche su questo fronte è stato fatto un grande lavoro: fra qualche settimana il prato sarà perfetto, ma già oggi possiamo dire che è in buonissime condizioni".