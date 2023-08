Juventus, il riassunto del giorno: parlano Allegri e Mauro

La Juventus , in attesa della seconda partita di campionato, cerca di portare a termine le ultime operazioni di calciomercato. Max Allegri , allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa questa mattina. Ecco alcuni passaggi: "Innanzitutto c'è stato troppo entusiasmo dopo la prima partita. Questo entusiasmo va bene, ma siamo solo all'inizio della stagione. Abbiamo giocato solo una partita. Domani ci sarà subito una bella prova contro un Bologna che gioca bene e ha giocatori molto bravi, soprattutto nel reparto offensivo. Con il Milan ha creato molto, tirando 17 volte in porta. Se non la affrontiamo nel modo giusto, facendo una partita ottima, difficilmente la porteremo a casa. E' giusto l'entusiasmo, ma ci vuole molta calma perché la normalità sarà abituarsi a tornare a vincere più partite possibili. Per questo dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo con grande voglia, cercando di migliorare le situazioni di squadra e le situazioni singole.

Bisogna avere una gestione della palla migliore, fare scelte migliori. Su questo bisogna lavorarci. Quella di Udine è stata una bella vittoria ma bisogna lavorare su molte cose. Per questo dico che bisogna stare molto calmi e tranquilli. Non bisogna esaltarsi troppo per le vittorie e scoraggiarsi per le sconfitte. Dobbiamo trasformare il fatto che non giocheremo una volta ogni 3 giorni in un opportunità. Quella di poter lavorare durante la settimana in modo diverso da come la Juventus è abituata da 11-12 anni e io da 14".